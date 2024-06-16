2024 Antalya Belek Üniversitesi  İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 210200185 %50 İndirimli

210200185 | Antalya Belek Üniversitesi  İç Mekan Tasarımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Antalya Belek Üniversitesi  İç Mekan Tasarımı ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Antalya Belek Üniversitesi  İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 210200185 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Antalya Belek Üniversitesi  İç Mekan Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Belek Üniversitesi  İç Mekan Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Belek Üniversitesi  İç Mekan Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 210200185 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Belek Üniversitesi  İç Mekan Tasarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Antalya Belek Üniversitesi    İç Mekan Tasarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Antalya Belek Üniversitesi    Vakıf Üniversitesi olup İç Mekan Tasarımı   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı   Bölümü kontenjanı 21+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İç Mekan Tasarımı Bölümüne Doldu-21 kişi yerleşmiştir.

Antalya Belek Üniversitesi  İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 225,48214

Antalya Belek Üniversitesi  İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.065.645

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 210200185

ÜNİVERSİTE: Antalya Belek Üniversitesi 

FAKÜLTE: İç Mekan Tasarımı

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 225,48214

Başarı Sıralaması: 2.065.645

Kontenjan 2022 – 2023 : 21+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-21

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220,51561

Başarı Sıralaması:  2.146.776

Kontenjan 2022:  25

Yerleşen 2022:  Doldu-25

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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