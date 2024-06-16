2024 Antalya Belek Üniversitesi  Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 210200157 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Antalya Belek Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Belek Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Belek Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 210200157 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Belek Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Antalya Belek Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Antalya Belek Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Grafik Tasarımı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Doldu-4 kişi yerleşmiştir.

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Antalya Belek Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 304,96274

Antalya Belek Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 824.833

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 210200157

ÜNİVERSİTE: Antalya Belek Üniversitesi

FAKÜLTE: Grafik Tasarımı

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 304,96274

Başarı Sıralaması: 824.833

Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+0+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-4

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 338,38567

Başarı Sıralaması: 466.934

Kontenjan 2022: 3

Yerleşen 2022: Doldu-3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---