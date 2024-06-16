2024 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yerel Yönetimler Taban Puanları ( Önlisans ) 110090027 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü tercih kod numarası 110090027 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yerel Yönetimler Bölümü Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yerel Yönetimler Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Yerel Yönetimler Bölümüne Doldu-84 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban Puanı: 248,73730

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.636.314

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110090027

ÜNİVERSİTE: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

FAKÜLTE: Yerel Yönetimler

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 248,73730

Başarı Sıralaması: 1.636.314

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-84

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244,68021

Başarı Sıralaması: 1.613.054

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: Doldu-82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 195.07634

Başarı Sıralaması: 1524755

Kontenjan 2021: 80+2

Yerleşen 2021: Doldu-82