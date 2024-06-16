2024 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yaşlı Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 110090033 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yaşlı Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü tercih kod numarası 110090033 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yaşlı Bakımı Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yaşlı Bakımı Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Yaşlı Bakımı Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Puanı: 286,09792

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.060.090

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110090033

ÜNİVERSİTE: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

FAKÜLTE: Yaşlı Bakımı

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 286,09792

Başarı Sıralaması: 1.060.090

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276,16063

Başarı Sıralaması: 1.094.596

Kontenjan 2022: 65+2

Yerleşen 2022: Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231.34517

Başarı Sıralaması: 1014364

Kontenjan 2021: 65+2

Yerleşen 2021: Doldu-67