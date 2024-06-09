2024 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 110010183

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 110010183 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 347,99142
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 168.086
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110010183
ÜNİVERSİTE: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 347,99142
Başarı Sıralaması: 168.086
Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 62
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 342,79512
Başarı Sıralaması: 200.207
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: 62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 281,73879
Başarı Sıralaması : 214.363
Kontenjan 2021 : 60+2
Yerleşen 2021 : 62
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 325,46252
Başarı Sıralaması: 199
Kontenjan 2020 : 60+2
Yerleşen 2020 : 62
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.