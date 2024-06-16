2024 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektronörofizyoloji Taban Puanları ( Önlisans ) 110050022 Ücretsiz

110050022 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektronörofizyoloji ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektronörofizyoloji Taban Puanları ( Önlisans ) 110050022 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektronörofizyoloji bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü tercih kod numarası 110050022 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektronörofizyoloji   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   Elektronörofizyoloji   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Elektronörofizyoloji   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronörofizyoloji   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Elektronörofizyoloji Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Puanı: 316,63550

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 699.23

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110050022

ÜNİVERSİTE: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektronörofizyoloji

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 316,63550

Başarı Sıralaması: 699.23

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 315,58504

Başarı Sıralaması:  645.573

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 267.21909

Başarı Sıralaması:  606943

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

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