2024 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. İslami İlimler Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 110010235

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Bölümü tercih kod numarası 110010235 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler Bölümü kontenjanı 125+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında İslami İlimler Bölümüne 133 kişi yerleşmiştir.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban Puanı: 321,36637
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 133
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Başarı Sıralaması: 222.28
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110010235
ÜNİVERSİTE: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 321,36637
Başarı Sıralaması: 222.28
Kontenjan 2023 – 2024 : 125+4+0+4+0
Yerleşen 2023 – 2024: 133
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 326,33814
Başarı Sıralaması: 199.622
Kontenjan 2022: 125+4
Yerleşen 2022: 129
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 279,86127
Başarı Sıralaması : 185.421
Kontenjan 2021 : 125+4
Yerleşen 2021 : 129
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 335,05208
Başarı Sıralaması: 96.1
Kontenjan 2020 : 130+4
Yerleşen 2020 : 134
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.