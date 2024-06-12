2024 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 110010111

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 110010111 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 160+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 168 kişi yerleşmiştir.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 383,03406
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 168
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 133.246
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110010111
ÜNİVERSİTE: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 383,03406
Başarı Sıralaması: 133.246
Kontenjan 2023 – 2024 : 160+4+0+4+0
Yerleşen 2023 – 2024: 168
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 380,16141
Başarı Sıralaması: 130.108
Kontenjan 2022: 160+4
Yerleşen 2022: 164
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 325,97254
Başarı Sıralaması : 122.01
Kontenjan 2021 : 160+4
Yerleşen 2021 : 164
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 383,01587
Başarı Sıralaması: 117
Kontenjan 2020 : 150+4
Yerleşen 2020 : 154
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.