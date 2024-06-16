2024 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 110090120 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Bölümü tercih kod numarası 110090120 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Bölümüne Dolmadı-52 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Bölümü Taban Puanı: 313,81851

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 728.384

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110090120

ÜNİVERSİTE: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

FAKÜLTE: Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 313,81851

Başarı Sıralaması: 728.384

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 310,16660

Başarı Sıralaması: 695.986

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252.83602

Başarı Sıralaması: 760324

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52