2024 Ankara Üniversitesi Turist Rehberliği Taban Puanları ( Önlisans ) 101150059 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Turist Rehberliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü tercih kod numarası 101150059 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Turist Rehberliği Bölümü Beypazarı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turist Rehberliği Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Turist Rehberliği Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Puanı: 279,79797

Ankara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.147.329

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101150059

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Turist Rehberliği

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 279,79797

Başarı Sıralaması: 1.147.329

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264,79297

Başarı Sıralaması: 1.262.509

Kontenjan 2022: 65+2

Yerleşen 2022: Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 210.36104

Başarı Sıralaması: 1295890

Kontenjan 2021: 65+2

Yerleşen 2021: Doldu-67