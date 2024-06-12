2024 Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101110775

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 101110775 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 320+8+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 328 kişi yerleşmiştir.
Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 531,86301
Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 328
Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 3.533
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101110775
ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 531,86301
Başarı Sıralaması: 3.533
Kontenjan 2023 – 2024 : 320+8+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 328
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 525,98498
Başarı Sıralaması: 4.353
Kontenjan 2022: 320+8
Yerleşen 2022: 328
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 479,60367
Başarı Sıralaması : 3.761
Kontenjan 2021 : 320+8
Yerleşen 2021 : 328
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 528,03669
Başarı Sıralaması: 3.3
Kontenjan 2020 : 320+8
Yerleşen 2020 : 328
Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.