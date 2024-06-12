2024 Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101110775

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 101110775 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 320+8+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 328 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 531,86301

Haberin Devamı

Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 328

Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 3.533

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101110775

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 531,86301

Başarı Sıralaması: 3.533

Kontenjan 2023 – 2024 : 320+8+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 328

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 525,98498

Başarı Sıralaması: 4.353

Kontenjan 2022: 320+8

Yerleşen 2022: 328

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 479,60367

Başarı Sıralaması : 3.761

Kontenjan 2021 : 320+8

Yerleşen 2021 : 328

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 528,03669

Başarı Sıralaması: 3.3

Kontenjan 2020 : 320+8

Yerleşen 2020 : 328

Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.