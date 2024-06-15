2024 Ankara Üniversitesi Sümeroloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101110315

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Üniversitesi Sümeroloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sümeroloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Sümeroloji Bölümü tercih kod numarası 101110315 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Sümeroloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Sümeroloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi Sümeroloji Bölümü , Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sümeroloji Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Sümeroloji Bölümüne 22 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Üniversitesi Sümeroloji Bölümü Taban Puanı: 341,25014

Ankara Üniversitesi Sümeroloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 22

Ankara Üniversitesi Sümeroloji Bölümü Başarı Sıralaması: 138.452

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101110315

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 341,25014

Başarı Sıralaması: 138.452

Kontenjan 2023 – 2024 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 326,32635

Başarı Sıralaması: 199.679

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: 21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 269,72443

Başarı Sıralaması : 232.744

Kontenjan 2021 : 20+1

Yerleşen 2021 : 21

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,07231

Başarı Sıralaması: 261

Kontenjan 2020 : 20+1

Yerleşen 2020 : 21

Ankara Üniversitesi Sümeroloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Sümeroloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.