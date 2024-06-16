2024 Ankara Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 101190425 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Sosyal Güvenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü tercih kod numarası 101190425 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sosyal Güvenlik Bölümü Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Güvenlik Bölümü kontenjanı 105+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Güvenlik Bölümüne Doldu-111 kişi yerleşmiştir.
Ankara Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanı: 282,77821
Ankara Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.105.517
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101190425
ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi
FAKÜLTE: Sosyal Güvenlik
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli
Taban Puan: 282,77821
Başarı Sıralaması: 1.105.517
Kontenjan 2022 – 2023 : 105+3+0+3+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-111
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 288,05833
Başarı Sıralaması: 938.467
Kontenjan 2022: 103+3
Yerleşen 2022: Doldu-106
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 244.74389
Başarı Sıralaması: 856228
Kontenjan 2021: 100+3
Yerleşen 2021: Doldu-103