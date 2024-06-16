2024 Ankara Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 101190425 UÖ-Ücretli

101190425 | Ankara Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi Sosyal Güvenlik ( UÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ankara Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 101190425 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Sosyal Güvenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü tercih kod numarası 101190425 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Sosyal Güvenlik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi   Sosyal Güvenlik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Sosyal Güvenlik   Bölümü   Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Güvenlik   Bölümü kontenjanı 105+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Güvenlik Bölümüne Doldu-111 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanı: 282,77821

Ankara Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.105.517

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101190425

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Güvenlik

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 282,77821

Başarı Sıralaması: 1.105.517

Kontenjan 2022 – 2023 : 105+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-111

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 288,05833

Başarı Sıralaması:  938.467

Kontenjan 2022:  103+3

Yerleşen 2022:  Doldu-106

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244.74389

Başarı Sıralaması:  856228

Kontenjan 2021:  100+3

Yerleşen 2021:  Doldu-103

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