2024 Ankara Üniversitesi Radyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 101150192 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Radyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Radyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Radyoterapi Bölümü tercih kod numarası 101150192 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Radyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Radyoterapi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyoterapi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Radyoterapi Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban Puanı: 330,62700

Ankara Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 570.133

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101150192

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Radyoterapi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 330,62700

Başarı Sıralaması: 570.133

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 324,00194

Başarı Sıralaması: 573.012

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276.27949

Başarı Sıralaması: 525206

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62