2024 Ankara Üniversitesi Politika ve Ekonomi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101190339

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Üniversitesi Politika ve Ekonomi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Politika ve Ekonomi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Politika ve Ekonomi Bölümü tercih kod numarası 101190339 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Politika ve Ekonomi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Politika ve Ekonomi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi Politika ve Ekonomi Bölümü , Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Politika ve Ekonomi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Politika ve Ekonomi Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Üniversitesi Politika ve Ekonomi Bölümü Taban Puanı: 391,19454

Ankara Üniversitesi Politika ve Ekonomi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41

Ankara Üniversitesi Politika ve Ekonomi Bölümü Başarı Sıralaması: 59.867

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101190339

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Siyasal Bilgiler Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 391,19454

Başarı Sıralaması: 59.867

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 384,83457

Başarı Sıralaması: 86.858

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 327,90927

Başarı Sıralaması : 84.284

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 380,49902

Başarı Sıralaması: 67.3

Kontenjan 2020 : 40+1

Yerleşen 2020 : 41

Ankara Üniversitesi Politika ve Ekonomi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Politika ve Ekonomi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.