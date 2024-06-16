2024 Ankara Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 101190409 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü tercih kod numarası 101190409 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Ayaş Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Özel Güvenlik ve Koruma Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.
Ankara Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban Puanı: 276,71367
Ankara Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.191.525
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101190409
ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi
FAKÜLTE: Özel Güvenlik ve Koruma
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 276,71367
Başarı Sıralaması: 1.191.525
Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 270,70708
Başarı Sıralaması: 1.172.718
Kontenjan 2022: 47+2
Yerleşen 2022: Doldu-49
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 222.83021
Başarı Sıralaması: 1125179
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41