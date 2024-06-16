2024 Ankara Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 101190409 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü tercih kod numarası 101190409 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Ayaş Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Özel Güvenlik ve Koruma Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban Puanı: 276,71367

Ankara Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.191.525

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101190409

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Özel Güvenlik ve Koruma

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 276,71367

Başarı Sıralaması: 1.191.525

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,70708

Başarı Sıralaması: 1.172.718

Kontenjan 2022: 47+2

Yerleşen 2022: Doldu-49

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222.83021

Başarı Sıralaması: 1125179

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41