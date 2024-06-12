2024 Ankara Üniversitesi Ortez ve ProtezBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101190424

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Üniversitesi Ortez ve Protez bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ortez ve Protez Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü tercih kod numarası 101190424 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ortez ve Protez Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Ortez ve Protez Bölümüne 58 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü Taban Puanı: 307,24477

Ankara Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 58

Ankara Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü Başarı Sıralaması: 301.451

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101190424

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 307,24477

Başarı Sıralaması: 301.451

Kontenjan 2023 – 2024 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 58

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 301,42345

Başarı Sıralaması: 289.213

Kontenjan 2022: 55+2

Yerleşen 2022: 57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 252,62042

Başarı Sıralaması : 282.871

Kontenjan 2021 : 55+2

Yerleşen 2021 : 57

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,61420

Başarı Sıralaması: 262

Kontenjan 2020 : 55+2

Yerleşen 2020 : 57

Ankara Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.