2024 Ankara Üniversitesi Moda Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 101150844 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Moda Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 101150844 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Moda Tasarımı Bölümü Beypazarı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Moda Tasarımı Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.
Ankara Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 284,68523
Ankara Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.079.249
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101150844
ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi
FAKÜLTE: Moda Tasarımı
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 284,68523
Başarı Sıralaması: 1.079.249
Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 281,29792
Başarı Sıralaması: 1.024.759
Kontenjan 2022: 55+2
Yerleşen 2022: Doldu-57
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 225.63169
Başarı Sıralaması: 1087781
Kontenjan 2021: 55+2
Yerleşen 2021: Doldu-57