2024 Ankara Üniversitesi Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 101190563 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 101190563 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mekatronik Bölümü 1. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Mekatronik Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 329,42273

Ankara Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 580.31

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101190563

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Mekatronik

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 329,42273

Başarı Sıralaması: 580.31

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 316,94905

Başarı Sıralaması: 633.171

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---