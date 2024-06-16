2024 Ankara Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 101190426 UÖ-Ücretli

101190426 | Ankara Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri ( UÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ankara Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 101190426 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü tercih kod numarası 101190426 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi   İnternet ve Ağ Teknolojileri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İnternet ve Ağ Teknolojileri   Bölümü   Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnternet ve Ağ Teknolojileri   Bölümü kontenjanı 105+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümüne Doldu-111 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban Puanı: 295,35114

Ankara Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 939.596

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101190426

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: İnternet ve Ağ Teknolojileri

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 295,35114

Başarı Sıralaması: 939.596

Kontenjan 2022 – 2023 : 105+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-111

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,07909

Başarı Sıralaması:  1.027.702

Kontenjan 2022:  103+3

Yerleşen 2022:  Doldu-106

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225.72581

Başarı Sıralaması:  1086437

Kontenjan 2021:  100+3

Yerleşen 2021:  Doldu-103

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