2024 Ankara Üniversitesi Hungaroloji  Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101110184

Ankara Üniversitesi Hungaroloji  Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ankara Üniversitesi Hungaroloji  Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101110184

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Ankara Üniversitesi Hungaroloji  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Üniversitesi   Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi   Hungaroloji  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Hungaroloji  Bölümü tercih kod numarası 101110184 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Hungaroloji  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Hungaroloji  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi Hungaroloji  Bölümü , Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hungaroloji  Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Hungaroloji  Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi Hungaroloji  Bölümü Taban Puanı: 309,61546

Ankara Üniversitesi Hungaroloji  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32

Ankara Üniversitesi Hungaroloji  Bölümü Başarı Sıralaması: 69.426

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101110184   

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 309,61546

Başarı Sıralaması: 69.426

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,06445

Başarı Sıralaması:  85.352

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  30+1

Yerleşen 2021 : 30

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,35222

Başarı Sıralaması:  72

Kontenjan 2020 :  30+1

Yerleşen 2020 : 31

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Ankara Üniversitesi Hungaroloji  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Hungaroloji  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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