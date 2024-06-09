2024 Ankara Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101110518

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 101110518 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 500+13+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 513 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Ankara Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 471,29194

Ankara Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 513

Ankara Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 3.242

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101110518

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 471,29194

Başarı Sıralaması: 3.242

Kontenjan 2023 – 2024 : 500+13+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 513

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 468,87573

Başarı Sıralaması: 4.387

Kontenjan 2022: 550+14

Yerleşen 2022: 564

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 412,36835

Başarı Sıralaması : 5.124

Kontenjan 2021 : 550+14

Yerleşen 2021 : 564

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 467,40221

Başarı Sıralaması: 3.43

Kontenjan 2020 : 550+14

Yerleşen 2020 : 564

Ankara Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.