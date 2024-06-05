2024 Ankara Üniversitesi Hititoloji  Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101110175

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Üniversitesi Hititoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Hititoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Hititoloji Bölümü tercih kod numarası 101110175 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Hititoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Hititoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi Hititoloji Bölümü , Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hititoloji Bölümü kontenjanı 24+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Hititoloji Bölümüne 25 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Üniversitesi Hititoloji Bölümü Taban Puanı: 298,28621

Ankara Üniversitesi Hititoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 25

Ankara Üniversitesi Hititoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 75.264

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101110175

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 298,28621

Başarı Sıralaması: 75.264

Kontenjan 2023 – 2024 : 24+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 25

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,69728

Başarı Sıralaması: 70.049

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: 21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 20+1

Yerleşen 2021 : 17

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,92361

Başarı Sıralaması: 71.7

Kontenjan 2020 : 20+1

Yerleşen 2020 : 21

Ankara Üniversitesi Hititoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Hititoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.