2024 Ankara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101110678

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 101110678 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Hemşirelik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 180+5+0+5+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 190 kişi yerleşmiştir.
Ankara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 419,66053
Ankara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 190
Ankara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 87.9
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101110678
ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi
FAKÜLTE: Hemşirelik Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 419,66053
Başarı Sıralaması: 87.9
Kontenjan 2023 – 2024 : 180+5+0+5+0
Yerleşen 2023 – 2024: 190
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 412,90311
Başarı Sıralaması: 92.1
Kontenjan 2022: 180+5
Yerleşen 2022: 185
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 354,19593
Başarı Sıralaması : 87.196
Kontenjan 2021 : 180+5
Yerleşen 2021 : 185
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 414,44041
Başarı Sıralaması: 85.9
Kontenjan 2020 : 180+5
Yerleşen 2020 : 185
Ankara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.