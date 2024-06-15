2024 Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101110554

Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101110554

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Ankara Üniversitesi Gazetecilik  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Gazetecilik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü tercih kod numarası 101110554 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gazetecilik  Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Gazetecilik  Bölümüne 69 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü Taban Puanı: 382,85038

Ankara Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 69

Ankara Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü Başarı Sıralaması: 40.3

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101110554   

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 382,85038

Başarı Sıralaması: 40.3

Kontenjan 2023 – 2024 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 69

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 379,74382

Başarı Sıralaması:  46.429

Kontenjan 2022:  65+2

Yerleşen 2022: 67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 330,04516

Başarı Sıralaması :  48.734

Kontenjan 2021 :  65+2

Yerleşen 2021 : 67

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 363,73059

Başarı Sıralaması:  42.9

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

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Ankara Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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