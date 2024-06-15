2024 Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101110554

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Üniversitesi Gazetecilik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü tercih kod numarası 101110554 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gazetecilik Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Gazetecilik Bölümüne 69 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban Puanı: 382,85038

Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 69

Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Başarı Sıralaması: 40.3

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101110554

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 382,85038

Başarı Sıralaması: 40.3

Kontenjan 2023 – 2024 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 69

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 379,74382

Başarı Sıralaması: 46.429

Kontenjan 2022: 65+2

Yerleşen 2022: 67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 330,04516

Başarı Sıralaması : 48.734

Kontenjan 2021 : 65+2

Yerleşen 2021 : 67

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 363,73059

Başarı Sıralaması: 42.9

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.