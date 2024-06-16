2024 Ankara Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 101150792 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Elektronik Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 101150792 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektronik Teknolojisi Bölümü Nallıhan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Teknolojisi Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Elektronik Teknolojisi Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 274,87959

Ankara Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.217.753

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101150792

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektronik Teknolojisi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 274,87959

Başarı Sıralaması: 1.217.753

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,81583

Başarı Sıralaması: 1.142.094

Kontenjan 2022: 55+2

Yerleşen 2022: Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218.30352

Başarı Sıralaması: 1186074

Kontenjan 2021: 55+2

Yerleşen 2021: Doldu-57