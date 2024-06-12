2024 Ankara Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101110669

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Üniversitesi Ebelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ebelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 101110669 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü , Hemşirelik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ebelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 110+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Ebelik (Fakülte) Bölümüne 116 kişi yerleşmiştir.
Ankara Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 356,97776
Ankara Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 116
Ankara Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 175.185
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101110669
ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi
FAKÜLTE: Hemşirelik Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 356,97776
Başarı Sıralaması: 175.185
Kontenjan 2023 – 2024 : 110+3+0+3+0
Yerleşen 2023 – 2024: 116
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 347,63280
Başarı Sıralaması: 180.211
Kontenjan 2022: 110+3
Yerleşen 2022: 113
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 290,42532
Başarı Sıralaması : 182.163
Kontenjan 2021 : 120+3
Yerleşen 2021 : 123
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 332,75065
Başarı Sıralaması: 186
Kontenjan 2020 : 120+3
Yerleşen 2020 : 123
Ankara Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.