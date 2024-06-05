2024 Ankara Üniversitesi Dilbilimi  Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101190421

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Üniversitesi Dilbilimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dilbilimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Dilbilimi Bölümü tercih kod numarası 101190421 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Dilbilimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Dilbilimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi Dilbilimi Bölümü , Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dilbilimi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Dilbilimi Bölümüne 54 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Üniversitesi Dilbilimi Bölümü Taban Puanı: 415,57700

Ankara Üniversitesi Dilbilimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 54

Ankara Üniversitesi Dilbilimi Bölümü Başarı Sıralaması: 22.05

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101190421

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 415,57700

Başarı Sıralaması: 22.05

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 401,07097

Başarı Sıralaması: 23.488

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 355,68075

Başarı Sıralaması : 25.619

Kontenjan 2021 : 50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 381,60126

Başarı Sıralaması: 20.8

Kontenjan 2020 : 40+1

Yerleşen 2020 : 41

Ankara Üniversitesi Dilbilimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Dilbilimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.