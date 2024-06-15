2024 Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümü UÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101190428

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Üniversitesi Coğrafya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Coğrafya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümü tercih kod numarası 101190428 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümü , Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Coğrafya Bölümü kontenjanı 103+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Coğrafya Bölümüne 109 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban Puanı: 307,24442

Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 109

Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başarı Sıralaması: 301.118

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101190428

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Uzaktan

Taban Puan: 307,24442

Başarı Sıralaması: 301.118

Kontenjan 2023 – 2024 : 103+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 109

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 292,33473

Başarı Sıralaması: 410.711

Kontenjan 2022: 103+3

Yerleşen 2022: 106

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 237,08474

Başarı Sıralaması : 444.904

Kontenjan 2021 : 100+3

Yerleşen 2021 : 103

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,26614

Başarı Sıralaması: 604

Kontenjan 2020 : 100+3

Yerleşen 2020 : 103

Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.