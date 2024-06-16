2024 Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Taban Puanları ( Önlisans ) 101190518 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü tercih kod numarası 101190518 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Ayaş Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Taban Puanı: 264,91741
Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.369.078
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101190518
ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi
FAKÜLTE: Coğrafi Bilgi Sistemleri
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 264,91741
Başarı Sıralaması: 1.369.078
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 263,78352
Başarı Sıralaması: 1.278.321
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 200.82257
Başarı Sıralaması: 1440757
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41