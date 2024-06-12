2024 Ankara Üniversitesi Bitki KorumaBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101110933

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Üniversitesi Bitki Koruma bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü tercih kod numarası 101110933 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bitki Koruma Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Bitki Koruma Bölümüne 49 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban Puanı: 328,20184

Ankara Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 49

Ankara Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Başarı Sıralaması: 238.682

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101110933

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 328,20184

Başarı Sıralaması: 238.682

Kontenjan 2023 – 2024 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 49

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 321,47684

Başarı Sıralaması: 234.956

Kontenjan 2022: 45+2

Yerleşen 2022: 47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 266,03916

Başarı Sıralaması : 240.76

Kontenjan 2021 : 45+2

Yerleşen 2021 : 47

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 306,97577

Başarı Sıralaması: 237

Kontenjan 2020 : 45+2

Yerleşen 2020 : 47

Ankara Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.