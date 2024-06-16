2024 Ankara Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 101190412 UÖ-Ücretli

101190412 | Ankara Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ( UÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ankara Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 101190412 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 101190412 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi   Bilgisayar Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Teknolojisi   Bölümü   Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 105+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Teknolojisi Bölümüne Doldu-111 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 312,40967

Ankara Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 743.07

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101190412

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Teknolojisi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 312,40967

Başarı Sıralaması: 743.07

Kontenjan 2022 – 2023 : 105+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-111

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,44283

Başarı Sıralaması:  817.652

Kontenjan 2022:  103+3

Yerleşen 2022:  Doldu-106

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238.68209

Başarı Sıralaması:  926944

Kontenjan 2021:  100+3

Yerleşen 2021:  Doldu-103

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