2024 Ankara Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 101150571 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 101150571 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Elmadağ Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.
Ankara Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 347,44712
Ankara Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 441.74
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101150571
ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi
FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 347,44712
Başarı Sıralaması: 441.74
Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 337,80308
Başarı Sıralaması: 470.884
Kontenjan 2022: 65+2
Yerleşen 2022: Doldu-67
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 278.93866
Başarı Sıralaması: 503365
Kontenjan 2021: 65+2
Yerleşen 2021: Doldu-67