2024 Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101190549 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101190549 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 250+7+0+7+0 kişidir. 2023 yılında Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-264 kişi yerleşmiştir.
Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 264,73502
Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.371.874
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101190549
ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi
FAKÜLTE: Bilgi Yönetimi (Açıköğretim)
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli
Taban Puan: 264,73502
Başarı Sıralaması: 1.371.874
Kontenjan 2022 – 2023 : 250+7+0+7+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-264
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 257,21009
Başarı Sıralaması: 1.385.950
Kontenjan 2022: 250+7
Yerleşen 2022: Doldu-257
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: ---
Yerleşen 2021: ---