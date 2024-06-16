2024 Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101190549 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101190549 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 250+7+0+7+0 kişidir. 2023 yılında Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-264 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 264,73502

Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.371.874

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101190549

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgi Yönetimi (Açıköğretim)

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 264,73502

Başarı Sıralaması: 1.371.874

Kontenjan 2022 – 2023 : 250+7+0+7+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-264

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257,21009

Başarı Sıralaması: 1.385.950

Kontenjan 2022: 250+7

Yerleşen 2022: Doldu-257

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---