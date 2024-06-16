2024 Ankara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 101150659 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 101150659 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü kontenjanı 105+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne Doldu-111 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 285,54005

Ankara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.067.585

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101150659

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Bankacılık ve Sigortacılık

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 285,54005

Başarı Sıralaması: 1.067.585

Kontenjan 2022 – 2023 : 105+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-111

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,85746

Başarı Sıralaması: 1.200.365

Kontenjan 2022: 103+3

Yerleşen 2022: Doldu-106

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220.08081

Başarı Sıralaması: 1162312

Kontenjan 2021: 100+3

Yerleşen 2021: Doldu-103