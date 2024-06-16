2024 Ankara Üniversitesi Bahçe Tarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 101150544 Ücretsiz

101150544 | Ankara Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi Bahçe Tarımı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ankara Üniversitesi Bahçe Tarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 101150544 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Bahçe Tarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü tercih kod numarası 101150544 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Bahçe Tarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi   Bahçe Tarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Bahçe Tarımı   Bölümü   Kalecik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bahçe Tarımı   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Bahçe Tarımı Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban Puanı: 244,56472

Ankara Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.709.145

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101150544

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Bahçe Tarımı

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 244,56472

Başarı Sıralaması: 1.709.145

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,98848

Başarı Sıralaması:  1.726.339

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 177.79431

Başarı Sıralaması:  1620269

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Doldu-52

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