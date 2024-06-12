2024 Ankara Üniversitesi Bahçe BitkileriBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101110924

Ankara Üniversitesi Bahçe BitkileriBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ankara Üniversitesi Bahçe BitkileriBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101110924

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Ankara Üniversitesi Bahçe Bitkileri    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Üniversitesi   Ziraat Fakültesi   Bahçe Bitkileri    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Bahçe Bitkileri    Bölümü tercih kod numarası 101110924 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Bahçe Bitkileri    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Bahçe Bitkileri    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi Bahçe Bitkileri    Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bahçe Bitkileri    Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Bahçe Bitkileri    Bölümüne 49 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi Bahçe Bitkileri    Bölümü Taban Puanı: 297,32362

Ankara Üniversitesi Bahçe Bitkileri    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 49

Ankara Üniversitesi Bahçe Bitkileri    Bölümü Başarı Sıralaması: 337.909

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101110924   

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 297,32362

Başarı Sıralaması: 337.909

Kontenjan 2023 – 2024 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 49

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 288,65398

Başarı Sıralaması:  331.401

Kontenjan 2022:  45+2

Yerleşen 2022: 47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 238,01608

Başarı Sıralaması :  338.872

Kontenjan 2021 :  45+2

Yerleşen 2021 : 47

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275,69139

Başarı Sıralaması:  323

Kontenjan 2020 :  45+2

Yerleşen 2020 : 47

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Ankara Üniversitesi Bahçe Bitkileri    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Bahçe Bitkileri    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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