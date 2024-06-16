2024 Ankara Üniversitesi Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 101190654 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 101190654 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi Bölümü Kalecik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Ankara Üniversitesi Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 237,24274

Ankara Üniversitesi Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.842.081

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101190654

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 237,24274

Başarı Sıralaması: 1.842.081

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2022: ---

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---