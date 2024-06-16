2024 Ankara Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 101190202 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 101190202 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Beypazarı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 306,88861

Ankara Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 802.895

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101190202

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Aşçılık

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 306,88861

Başarı Sıralaması: 802.895

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 308,02633

Başarı Sıralaması: 717.02

Kontenjan 2022: 55+2

Yerleşen 2022: Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257.92521

Başarı Sıralaması: 702431

Kontenjan 2021: 55+2

Yerleşen 2021: Doldu-57