2024 Ankara Üniversitesi Aktüerya BilimleriBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101190340

Ankara Üniversitesi Aktüerya BilimleriBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ankara Üniversitesi Aktüerya BilimleriBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101190340

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Ankara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Üniversitesi   Uygulamalı Bilimler Fakültesi   Aktüerya Bilimleri    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri    Bölümü tercih kod numarası 101190340 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri    Bölümü , Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aktüerya Bilimleri    Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Aktüerya Bilimleri    Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri    Bölümü Taban Puanı: 309,35857

Ankara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Ankara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri    Bölümü Başarı Sıralaması: 294.203

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101190340   

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 309,35857

Başarı Sıralaması: 294.203

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,96842

Başarı Sıralaması:  344.615

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 226,27731

Başarı Sıralaması :  378.326

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264,42945

Başarı Sıralaması:  363

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

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Ankara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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