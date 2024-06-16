2024 Ankara Üni. Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101190612 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101190612 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Bölümü Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 2000+50+0+50+0 kişidir. 2023 yılında Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-2100 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 255,61809

Ankara Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.519.259

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101190612

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim)

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 255,61809

Başarı Sıralaması: 1.519.259

Kontenjan 2022 – 2023 : 2000+50+0+50+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-2100

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Kontenjan 2021: ---

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