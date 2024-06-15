2024 Ankara Üni. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü UÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101190435

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü tercih kod numarası 101190435 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü , Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne 106 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban Puanı: 325,60623

Ankara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 106

Ankara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başarı Sıralaması: 201.798

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101190435

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Uzaktan

Taban Puan: 325,60623

Başarı Sıralaması: 201.798

Kontenjan 2023 – 2024 : 100+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 106

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 310,37293

Başarı Sıralaması: 285.765

Kontenjan 2022: 100+3

Yerleşen 2022: 103

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 254,37883

Başarı Sıralaması : 320.342

Kontenjan 2021 : 100+3

Yerleşen 2021 : 103

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 254,30504

Başarı Sıralaması: 473

Kontenjan 2020 : 100+3

Yerleşen 2020 : 103

Ankara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.