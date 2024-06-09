2024 Ankara Üni. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101111385

Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ankara Üni. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101111385

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Üniversitesi   Uygulamalı Bilimler Fakültesi   Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi  Bölümü tercih kod numarası 101111385 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi  Bölümü , Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi  Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi  Bölümüne 74 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi  Bölümü Taban Puanı: 299,01232

Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 74

Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 419.527

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101111385   

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 299,01232

Başarı Sıralaması: 419.527

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 291,10502

Başarı Sıralaması:  472.35

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 222,51445

Başarı Sıralaması :  566.211

Kontenjan 2021 :  70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,74912

Başarı Sıralaması:  511

Kontenjan 2020 :  70+2

Yerleşen 2020 : 72

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Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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