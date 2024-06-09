2024 Ankara Üni. Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101190520

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101190520 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü , Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 400+10+0+10+0 kişidir. 2023 yılında Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) Bölümüne 420 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 242,72430

Ankara Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 420

Ankara Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 975.781

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101190520

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 242,72430

Başarı Sıralaması: 975.781

Kontenjan 2023 – 2024 : 400+10+0+10+0

Yerleşen 2023 – 2024: 420

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,76474

Başarı Sıralaması: 996.018

Kontenjan 2022: 400+10

Yerleşen 2022: 410

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 400+10

Yerleşen 2021 : 63

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Ankara Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.