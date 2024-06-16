2024 Ankara Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 101190439 UÖ-Ücretli

101190439 | Ankara Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ( UÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ankara Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 101190439 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü tercih kod numarası 101190439 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi   Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı   Bölümü   Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı   Bölümü kontenjanı 155+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümüne Doldu-163 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Taban Puanı: 269,93067

Ankara Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.291.735

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101190439

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 269,93067

Başarı Sıralaması: 1.291.735

Kontenjan 2022 – 2023 : 155+4+0+4+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-163

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 254,22757

Başarı Sıralaması:  1.437.290

Kontenjan 2022:  154+4

Yerleşen 2022:  Doldu-158

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 201.49866

Başarı Sıralaması:  1430192

Kontenjan 2021:  150+4

Yerleşen 2021:  Doldu-154

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