2024 Ankara Üni. Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 101170354 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 101170354 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü Gama Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 284,93982

Ankara Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.075.793

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101170354

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 284,93982

Başarı Sıralaması: 1.075.793

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 278,02255

Başarı Sıralaması: 1.068.893

Kontenjan 2022: 65+2

Yerleşen 2022: Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226.42219

Başarı Sıralaması: 1077218

Kontenjan 2021: 55+2

Yerleşen 2021: Doldu-57