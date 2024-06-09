2024 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 110910217

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 110910217

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi   ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa)   Psikoloji  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji  Bölümü tercih kod numarası 110910217 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji  Bölümü , ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji  Bölümü kontenjanı 7+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Psikoloji  Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Taban Puanı: 248,17307

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 7

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Başarı Sıralaması: 907.76

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110910217   

ÜNİVERSİTE: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa)

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 248,17307

Başarı Sıralaması: 907.76

Kontenjan 2023 – 2024 : 7+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 7

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,31721

Başarı Sıralaması:  1.183.117

Kontenjan 2022:  7+0

Yerleşen 2022: 7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2021 :  ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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