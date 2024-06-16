2024 Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üni. Radyo ve Televizyon Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 112810039 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 112810039 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 334,74742

Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 536.043

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112810039

ÜNİVERSİTE: Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

FAKÜLTE: Radyo ve Televizyon Programcılığı

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 334,74742

Başarı Sıralaması: 536.043

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,90945

Başarı Sıralaması: 698.523

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---