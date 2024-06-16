2024 Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üni. Geleneksel El Sanatları Taban Puanları ( Önlisans ) 112810032 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel El Sanatları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü tercih kod numarası 112810032 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Geleneksel El Sanatları Bölümü Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Geleneksel El Sanatları Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Geleneksel El Sanatları Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü Taban Puanı: 315,42943

Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 711.617

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112810032

ÜNİVERSİTE: Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

FAKÜLTE: Geleneksel El Sanatları

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 315,42943

Başarı Sıralaması: 711.617

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 294,45176

Başarı Sıralaması: 862.396

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---