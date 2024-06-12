2024 Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 209210052

Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 209210052

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Ankara Medipol Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Medipol Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 209210052 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 5+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 489,98718

Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 5

Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 25.229

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209210052   

ÜNİVERSİTE: Ankara Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 489,98718

Başarı Sıralaması: 25.229

Kontenjan 2023 – 2024 : 5+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 488,13452

Başarı Sıralaması:  25.656

Kontenjan 2022:  4+0

Yerleşen 2022: 4

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 426,59586

Başarı Sıralaması :  24.185

Kontenjan 2021 :  3+0

Yerleşen 2021 : 3

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 490,95490

Başarı Sıralaması:  21.7

Kontenjan 2020 :  3+0

Yerleşen 2020 : 3

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Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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